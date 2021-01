Polovici Američanov se danes zdi, da se po štirih letih končno zbujajo iz nočne more, drugi polovici, da se je zanje šele začela. V Washingtonu je kot 46. ameriški predsednik prisegel 78-letni Joe Biden. Donalda Trumpa, ki ga je demokrat na volitvah premagal s 306 elektorskimi glasovi, na inavguraciji ne bo. S soprogo Melanio sta namreč že pristala na 1600 kilometrov oddaljenem posestvu Mar-a-Lago na Floridi.

Zgodovina se je pisala že pred Bidnovo zaprisego in sicer s Kamalo Harris , saj je kot prva ženska, prva nebela oseba in prva oseba azijskega rodu zaprisegla na drugi najvišji položaj v ZDA.

Novi ameriški predsednik je v prvem govoru po zaprisegi ljudem sporočil, da se bodo čez te hude čase prebili skupaj. »To je dan za Ameriko. Za demokracijo, zgodovino in upanje,« je dejal. »Bom predsednik vseh Američanov, ne le tistih, ki so me podprli,« je zagotovil ter dejal, da so ZDA prišle daleč, a je pot še vedno dolga. Obsodil je sovraštvo in nasilje ter pozval k enotnosti. »Z dušo se predajam enotnosti ljudi, naroda. Pozivam vse, da se mi pri tem pridružite,« je bil jasen.

I love you, Jilly, and I couldn’t be more grateful to have you with me on the journey ahead. pic.twitter.com/V4GUXAKSKg

It’s a new day in America.

Nekaj ur pred zaprisego je Biden na twitterju zapisal, da je v Ameriki nov dan. Pred inavguracijo se je s soprogo Jill udeležil tudi maše v Washingtonu. Njegovemu povabilu k maši so se odzvali tudi demokratska in republikanska voditelja senata in predstavniškega doma. Odzvali so se tako Chuck Schumer in Nancy Pelosi , kot tudi republikanca Mitch McConnell in Kevin McCarthy .

Congratulations to my friend, President @JoeBiden ! This is your time. pic.twitter.com/LXzxGnBAfz

Četudi je bilo na inavguraciji v živo prisotnih manj ljudi, pa so za vse gledalce pred zasloni pripravili šov, kakršnega že dolgo ni bilo. Himno je zapela Lady Gaga, velika Bidnova podpornica, Jennifer Lopez je nastopila s pesmijo This land is your land, zvezdnik kantrija Garth Brooks pa je zapel Amazing grace.

Zastavice namesto obiskovalcev

A namesto pred navdušeno množico podpornikov je Biden zaprisegel pred »peščico« povabljencev (30 namesto 200 tisoč), še največ pa je v prestolnici vojakov, pripadnikov nacionalne garde, rezervistov. Območje okoli Kapitola, kjer bo potekala tudi zaradi pandemije novega koronavirusa okrnjena slovesnost, je že nekaj dni močno zavarovano, zaprli so celotno območje travnika National Mall od Lincolnovega spomenika pri State Departmentu do kongresnega griča, kjer se je ob vsaki zaprisegi ameriškega predsednika doslej zbrala skoraj nepregledna množica Američanov. Največ, 1,8 milijona, jih je prišlo pozdravit Baracka Obamo. Namesto ljudi so na zelenico postavili okoli 200.000 zastav, ki obenem predstavljajo žrtve pandemije. Spomenike in številke stavbe so zaščitili z žičnatimi ogradami in betonskimi bloki. Bolj kot na »deželo svobodnih« Washington te dni spominja na kakšno vojno območje, pišejo mediji.

Že vse od vdora Trumpovih podpornikov v ameriški kongres 6. januarja, ker da so »jim bile ukradene volitve«, kakor dosedanji predsednik še vedno vztraja, so varnostni ukrepi v prestolnici dodatno zaostreni. Doslej kakšne zarote za napad na Bidna niso odkrili, so pa v varnostnem pregledu FBI 25 tisoč pripadnikov nacionalne garde, ki varujejo današnjo inavguracijo, odkrili dva vojaka, povezana s skrajnimi desničarskimi milicami v ZDA.