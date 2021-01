Zdravniki so novo različico koronavirusa odkrili v ponedeljek pri 35 bolnikih v bolnišnici na jugu Nemčije. Kot je dejal direktor klinike v Garmisch-Partenkirchnu Frank Niederbühl, še ne vedo, kako nalezljiv in smrtonosen je nov sev. »Dejstvo, da gre za novo različico virusa, še ne pomeni, da je bolj nalezljiv,« je poudaril Niederbühl. Namestnik bolnišnice Clemens Stockklausner pa je novinarjem povedal, da bodo imeli več informacij po opravljeni genski sekvenci virusa v berlinski bolnišnici Charite, kamor so poslali vzorec.

Stockklausner je po poročanju Deutche Welle izpostavil, da se nov sev razlikuje od tistih, ki so jih pred časom odkrili v Veliki Britaniji in v Južnoafriški republiki in sta bolj nalezljiva od običajnega koronavirusa.

Nemški minister za zdravje Jens Spahn je zato v ponedeljek že pozval k zaostritvi zdravstvenih ukrepov, s katerimi bi v državi omejili širjenje novih sevov koronavirusa. Strogi ukrepi za zajezitev covida-19 v Nemčiji sicer veljajo od začetka novembra, ko so zaprli restavracije, bare, rekreacijske in športne objekte, sredi decembra pa še šole in nenujne trgovine.