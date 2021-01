Drži pa, da je bilo minuli teden v naših krajih zares hladno, zima, kot se šika. No, skoraj. V normalnih časih bi bila polovica ljudstva razsejana po smučiščih, ki v teh dneh kar pokajo od naravne snežne odeje, ampak zaradi nesmiselnih odločitev pristojnih žal samevajo. No, če letos ni v navadi, da bi se pogreli na smučeh in pozneje v koči ob kakšni dišeči domači enolončnici, pa poskusimo drugače. Denimo z malo bolj eksotično enolončnico odličnega okusa. In to ribjo! Kje pa piše, da bi morali kuhati samo klene joto, ričet in pasulj s kranjsko klobaso… Juha, ki nastane po tokratnem glavnem receptu, izvira iz Brazilije, kjer ji pravijo moqueca (izgovori se mokeka), precej razširjena pa je po vsej južni Ameriki. Jed je starodavna, poznali so jo že brazilski Tupiji, ki so ji sicer pravili poqueca, ampak zagotovo ne gre za nobeno pokveko. Pravzaprav je to enolončnica na osnovi danes največkrat belih morskih rib (povsem drugače, kot velja za jadranski brodet), paradižnika, čebule, česna in kokosovega mleka. V izvirniku jo začinijo s koriandrom, ki ga marsikdo ne mara, zato ga lahko nadomestimo s peteršiljem.

Tradicionalno se ta jed kuha v glinenih loncih, pogosto pa se vanjo poleg obvezno filiranega mesa različnih vrst rib, tudi velikih sort, kot so mečarica, morski pes in podobne, vključi še očiščene repke kozic ali škampov. Jed, ki jo pripravljajo že vsaj 300 let, je znana v dveh oblikah: kot moqueca baiana, kakršno pripravljajo v zvezni državi Bahia na severovzhodu, in moqueca capixaba, ki izvira iz zvezne države Espírito Santo na jugovzhodu države. Najbolj znana je prva različica, pri kateri se za maščobo tradicionalno uporablja palmovo olje, druga, nežnejša različica capixaba pa je nekoliko pod vplivom portugalske kuhinje in namesto palmovega obvezno vključuje precej bolj zdravo oljčno olje, poleg tega pa še barvilo iz bikse (latinsko Bixa orellana), zato je jed precej intenzivno rdeče barve. Ponekod jo postrežejo s surovimi bananami kot prilogo, sicer pa je povsem standardna priloga tudi kuhan riž.

Za predjed lahko pripravimo malo mehiške solate, ki je po svoji naravi precej nasitna in po želji dovolj pikantna, da nas dobro pogreje in nam, če jo dovolj okisamo (namesto kisa lahko uporabimo sok limete), razkuži usta in grlo.

Na vrh pa se bodo prilegli brigadirji, kot v Braziliji pravijo tamkajšnji značilni sladici, ki po obliki in velikosti spominja na pri nas priljubljene rumove oziroma kokosove kroglice. Pokusite jih, njihova žametna sredica vas utegne očarati!

PIKANTNA BRAZILSKA JUHA IZ RIBJIH FILEJEV SESTAVINE ZA 4 OSEBE 600 g očiščenih filejev belih morskih rib, repke kozic (po želji), 2 limeti ali limoni, 2 podolgovati papriki, 2 čebuli 4 stroki česna 3 žlice oljčnega olja 1žličko mlete paprike, 1ščep čilija in svež čili, 5 dl kokosovega mleka, 500 g paradižnika (koščki), morska sol, sveže zmlet poper 1 šopek peteršilja PRIPRAVA 1. Ribje fileje narežemo na kocke, jih solimo, popramo in prelijemo s sokom ene limete. Pokrijemo jih in za najmanj pol ure postavimo v hladilnik. Marinirane na hitro, le toliko, da zlato porjavijo, popečemo v zelo vroči ponvi na malo olja. Enako naredimo z repki kozic, če jih uporabimo. Popečene shranimo na toplo. 2. V isti ponvi na malo olja posteklenimo sesekljano čebulo, ki ji tik pred koncem praženja dodamo nasekljan česen. Dodamo na trakove narezano papriko (in po želji čili) in pražimo tri minute. Dodamo vse preostale sestavine, razen limete in peteršilja. Premešamo in pokrijemo. Ko zavre, temperaturo zmanjšamo in pustimo, da se počasi kuha še približno pol ure. 3. Po okusu dodatno začinimo, nato pa v precej gosto juho dodamo popečene kocke ribjih filejev (in repke). V juhi jih segrevamo tri minute, nato dodamo še malce pomečkane krhlje druge limete ali limone s sokom vred ter sesekljan peteršilj. Premešamo in nemudoma postavimo na mizo. 4. Jed nadevamo v široke skodelice ali krožnike, okrasimo z rezinami surove čebule in svežim čilijem ter kakšno rezino paprike in postrežemo s kuhanim rižem, ki ga lahko v obliki manjših kep dodamo kar v juho. Obnese pa se tudi popečen kruh ali pečen krompir. Zraven se prileže kakšno izbrano vino. as priprave in kuhanja: 90 minut

SOLATA PO MEHIŠKO Potrebujemo 400 g kuhanega koruznega zrnja, 400 g kuhanega rdečega fižola, 10 g masla, 1 rdečo papriko, 1 čebulo, 3 stroke česna, 1 ščepec čilija v prahu, 4 žliceoljčnega olja, 5 žlic kisa, 1 šopek peteršilja, morsko sol, sveže zmlet poper. Priprava Koruzo in fižol odcedimo in stresemo v solatno skledo. Peteršilj operemo in nasekljamo. Papriko operemo, ji odstranimo semena in narežemo na kocke. Čebulo očistimo in nasekljamo ali grobo narežemo. Česen olupimo in drobno nasekljamo. Večjo ponev pristavimo in segrejemo, v njej razpustimo maslo, dodamo papriko, čebulo in česen. Začinimo s čilijem, solimo in popramo ter pražimo 5 minut, medtem pa ves čas mešamo. Praženo mešanico še vročo stresemo v skledo ter dodamo olje, kis (lahko tudi sok limete) in nasekljan peteršilj. Dobro premešamo in postrežemo.