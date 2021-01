Organizatorji olimpijskih iger v Tokiu bi morali začeti razmišljati o vnovični odpovedi, je prepričan nekdanji podpredsednik organizacijskega odbora Mednarodnega olimpijskega komiteja Keith Mills. Razlog je seveda pandemija koronavirusa in slaba epidemiološka slika na Japonskem ter po svetu, zaradi česar so največje športno tekmovanje odpovedali že lani.

»Menim, da bodo prireditelji čakali vse do zadnjega trenutka, če bi se morda situacija v zadnjem trenutku drastično spremenila in bi dobava cepiva potekala hitreje od pričakovanj. Sam mislim, da je to le malo verjetno. Če bi bil v čevljih organizatorjev, bi že snoval načrte o vnovični odpovedi. Na voljo imajo še približno en mesec, nato pa bodo morali sprejeti odločitev,« je za BBC povedal Mills.

Da je nova odpoved iger povsem mogoča, je pretekli teden namignil tudi minister iz kabineta japonskega premiera Jošida Suge, Taro Kono. Suga se je sicer že pred časom zavezal, da bodo tekmovanje kljub nakopičenim težavam letos zagotovo izvedli, pa čeprav temu nasprotuje kar okoli 80 odstotkov japonske javnosti.

Stroški organizacije v nebo

Če bo do odpovedi zares prišlo, bo to po napovedih Millsa predstavljalo pravo tragedijo. V hudih težavah bi se znašle tako Mok kot nacionalne olimpijske zveze, saj tekmovanje predstavlja velik delež njihovih prihodkov. »Če igrate badminton v Južni Ameriki in nenadoma ostanete brez sredstev, bo to imelo hude posledice na ta šport,« je prepričan Mills

Nova odpoved bi sicer še podražila organizacijo olimpijskih iger. Stroški so zaradi ponovnih dogovorov s pokrovitelji in poostrene varnosti že zdaj narasli za 22 odstotkov na kar 13 milijard evrov, močno pa bi bil okrnjen tudi ugled države prirediteljice. »Japonska in Tokio bi izgubila na prestižu in pozornosti, kar bi bila prava tragedija. Poleg tega bi se celotna športna industrija znašla v obupnem stanju,« je prepričan nekdanji podpredsednik organizacijskega odbora.

Mills je sicer v pogovoru za BBC izpostavil tudi veliko zdravstveno tveganje za več kot 11.000 športnikov iz okoli 200 držav in spomnil, da Tokio po olimpijskih igrah čaka še organizacija paraolimpijskih iger. »Ne smemo pozabiti na paraolimpijske igre. Mnogo tekmovalcev ima zdravstvene težave. Potovanje in tekmovanje na drugem koncu sveta je zanje velik izziv,« še dodaja Mills.