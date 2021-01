Peklenski načrt, ki je zrasel ob znanih in neznanih posledicah pandemije korone, namreč temelji na prostoležečih več kot tridesetih milijardah evrov. Enajstih, ki jih bomo za bitko s korono in za oživitev gospodarstva dobili od Evropske unije, in dvaindvajsetih, ki so jih Slovenci privarčevali in se kar same ponujajo, da si jih nekdo prilasti. Malo globlje v ozadju je v bistvu »na razpolago« (po oceni predsednika uprave Nove Ljubljanske banke Blaža Brodnjaka) 55 milijard, kolikor naj bi znašalo celotno premoženje slovenskih gospodinjstev.

Povsem jasno je, da bo šla pri nas pandemija v smer, kot jo bodo narekovali predsednik vlade Janez Janša, nova predsednica zdravniške zbornice dr. Bojana Beović, po novem koordinator pri vladi za strašenje pred korono in vsemi bodočimi resničnimi ali izmišljenimi pandemijami Jelko Kacin, za paniko bosta skrbela Zdravko Počivalšek in Matej Tonin (oba slepita Slovence s potrebo po nekakšni zdravstveni spravi), kot nova moč besedno silno agresivna državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Alenka Forte (doma v Trbovljah ima zasebni medicinski center), za pošiljanje izbrancev na zdravstvene institucije v Bruselj že skrbi s strani SDS Šarčevi vladi podtaknjen za ministra Aleš Šabeder, ki je zadolžen tudi za izbiro pravih kadrov v »naših« javnih bolnišnicah v Sloveniji.

Že teče prijazna razlaga Slovencem, da korona z raznimi »sevi« niti slučajno ni šala, zato se bomo z njo bojevali še leta, obenem pa si ne smemo zatiskati oči pred tem, da nas lahko doleti nova pandemija (to je naloga Kacina!), kar nas mora dobesedno prisiliti v to, da z evropskim denarjem zgradimo številne, za pandemijo sodobno opremljene okrevalne bolnišnice, sanatorije in visokokakovostne domove za starejše, tako da se nikdar več ne more zgoditi, da bi primanjkovalo postelj ali zaščitne opreme, kaj šele osebja. Medicinske sestre bodo plačane kot v zahodni Evropi, zdravniki pa po ameriških (nad)standardih. Za vse, kar se bo zgradilo, bo iz proračuna skrbela država, upravljanje pa bo dano zasebnikom. In kako se bodo plačevale zdravstvene storitve v takšnih ustanovah? Enostavno. Začela bo kopneti vsota 22 milijard prihrankov Slovencev, kajti zboleli ali ostareli, ki bodo hoteli boljšo oskrbo, bodo pač plačevali iz lastnih žepov. Ko bo zmanjkalo 22 milijard, bo pač treba razprodajati tudi premoženje premožnejših Slovencev.

