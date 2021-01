V karlovški policijski upravi so se konec oktobra lani v sporočilu za javnost pohvalili, da so na počivališču Draganić ob avtocesti Zagreb-Split zaplenili 199,2 kilograma marihuane. V 13 torbah so našli 77 zavojev marihuane, ki jo je v kombiju prevažal 24-letnik.

Manj kot tri mesece kasneje je tožilstvo v Karlovcu prejšnji teden objavilo, da so 24-letnika obtožili tihotapljenja 184,6 kilograma marihuane, kar je povzročilo vrsto vprašanj o tem, kje je končalo 14,6 kilograma mamil.

Ali so uplahnila? Ali je prišlo do zlorab? Ali jo je nekdo pokadil ali prodal? Ali pa je razlika le pri objavljenih številkah, medtem ko je resnično stanje nespremenjeno, so vprašanja, ki so jih zastavili v današnjem Jutarnjem listu, potem ko so ugotovili razliko v navedbi količine med sporočilom policije o zaplembi in objavo tožilstva o obtožnici v tem primeru.

Iz karlovške policije so pojasnili, da so policisti objavili količino zaplenjene marihuane v bruto znesku, se pravi z embalažo, v kateri so bila mamila zapakirana. Zaplembo so predali izvedencem v zagrebškem centru za kriminalistične preiskave, ki so odšteli embalažo in ugotovili natančno količino zaplenjenega mamila, o kateri so obvestili tožilstvo, so dodali.

Gre za manjšo, a realno količino, je za zagrebški časnik dejala tiskovna predstavnica karlovške policije Andreja Lenard. Dopustila je tudi možnost, da so mamila med shranjevanjem izgubila del svoje prvotne teže.