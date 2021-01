V bolnišnicah se je včeraj zdravilo 1178 ljudi, intenzivno nego jih je potrebovalo 181. Umrlo je 26 covidnih bolnikov.

Na današnji dopoldanski novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni COVID-19 bosta sodelovala predstojnik OE NIJZ Maribor Zoran Simonovič, dr. med., in dr. Marta Grgič Vitek, Nacionalna koordinatorica programa cepljenja iz NIJZ.

Na današnji seji tudi o morebitnem sproščanju ukrepov

Po včerajšnjih besedah predsednika vlade in zdravstvenega ministra Janeza Janše kakšnega drastičnega sproščanja ukrepov v naslednjih dneh ni pričakovati. Kot je dejal, se lahko blagega sproščanja nadejajo v regijah z boljšo epidemiološko sliko.

Vlada bo sicer na današnji redni tedenski seji odločala o podaljšanju in morebitnem sproščanju ukrepov. Po načrtu, ki ga je določila, bi namreč lahko iz črne faze prešli v rdečo, kar pomeni začetek sproščanja nekaterih ukrepov. Po včerajšnjih besedah premierja bi to pomenilo,da se lahko odprejo vrtci in šole za učence prve triade po t. i. C programu.

Po načrtu v rdečo fazo preidemo, ko se dnevno število okužb v povprečju v zadnjih sedmih dneh spusti na manj kot 1350 okužb na 100.000 prebivalcev, število hospitaliziranih pa na manj kot 1200. Po torkovih podatkov je bilo v ponedeljek v bolnišnicah hospitaliziranih 1200 bolnikov s covidom-19, sedemdnevno povprečje okuženih pa je bilo 1327, torej smo tik na meji.

Večje sproščanje ukrepov je po načrtu predvideno ob prehodu v oranžno fazo, ki nastopi, ko sedemdnevno povprečje okužb in število hospitaliziranih padeta pod 1000. Po besedah Janše bi se to glede na trenutne trende lahko zgodilo februarja.