20-letnega pripadnika 3. pehotne divizije iz Forta Stewart v Georgii so ujeli pri spletni komunikaciji s teroristi Islamske države, ki jo je spremljal tudi agent FBI. Bridges je opisoval svoje želje in načrte izvedbe napadov.

"Vojak je izdal svojo državo, ko je komuniciral z nekom, za katerega je mislil, da je simpatizer Islamske države in se je dogovarjal za napade na spominski park 11. septembra in druge newyorške tarče ter celo na vojake na Bližnjem vzhodu," so sporočili tožilci.

Bridges je vstopil v vojsko septembra 2019, v določenem trenutku pa naj bi začel po internetu raziskovati propagando islamskih skrajnežev. Izražal je podporo ideologiji Islamske države, izražal jezo nad ameriško vojsko in politiko ter ponujal pomoč teroristom z nasveti, kako in kje je najbolje napasti, da bo čim več škode.

Spominski park za žrtve terorističnega napada na ZDA 11. septembra 2001 stoji na jugu Manhattna v New Yorku, kjer sta nekoč stala stolpa WTC. Trenutno tam zaradi pandemije koronavirusa ni obiskovalcev, prav tako ni kaj veliko rušiti, saj namesto dvojčkov WTC tam stojita dve veliki luknji.