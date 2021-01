Srhljivka v Stožicah se je razpletla po željah Cedevite Olimpije. Ljubljančani so na drugi tekmi drugega dela evropskega pokala po porazu v Bologni proti Virtusu že čutili pritisk zmage, a ga vzdržali. Na tesni tekmi so v končnici strli Budućnost in tako ostajajo v realnem boju za četrtfinale.

Kako pomembna je bila tekma za obe moštvi sinoči v Stožicah, se je videlo po začetnem napadalnem učinku na obeh straneh. Moštvi sta namreč s težavo dosegali točke, kar nekaj pa je bilo v igri napak. Živčnost je več kot očitno naredila svoje, pri čemer so sprva vseeno nekoliko bolje izgledali Ljubljančani. Delo na skoku, ki je v letošnji sezoni hiba zmajev, je očitno padlo na plodna tla, saj so bili to pot precej bolj zbrani pri zapiranju nasprotnika, pri čemer je levji delež opravil borbeni Mikael Hopkins. Podobno kot proti Virtusu pred tednom dni so gostitelji začeli popuščati v drugi četrtini, le da tokrat nasprotniku niso dovolili, da bi ušel na višjo razliko. Nekaj dobrih obramb in uspešnih napadalnih akcij Kendricka Perryja je bilo dovolj, da so se do polčasa Budućnosti povsem približali, ob tem pa so imeli Podgoričani še težave z osebnimi napakami, saj sta si jih ena njihovih pomembnejših členov Justin Cobbs in Nikola Ivanović nabrala po tri.

Morda bi bila Olimpija pred nadaljevanjem tudi spredaj, če se ji ne bi nekaj žog nesrečno odkotalilo z obroča in če bi nekoliko bolje skrbeli za žogo. Čeprav so to v drugem polčasu popravili, pa se od nasprotnika niso uspeli oddaljiti. Da je bilo tako, je imela precej zaslug obramba Budućnosti, ki je opravljala odlično delo na Jaki Blažiču, ki se nikakor ni uspel razigrati in prihajati do ugodnih položajev za doseganje košev. Moštvi sta se po stalnem izmenjavanju v vodstvu v zaključek podali poravnani. Murić je v zadnji minuti zadel pomembno trojko, kot že nekajkrat v letošnji sezoni, nato pa tri sekunde pred koncem zadel še prosti met za plus tri in končno zmago.

»Naredili smo kar nekaj neumnosti med tekmo, a se v nobenem trenutku nismo predali. Ostali smo ekipa in bili na koncu za to nagrajeni,« je povedal Edo Murić, trener Jurica Golemac pa je dodal: »Celotno tekmo nismo popustili, bili fizični in se tepli. Tega nismo velikokrat pokazali. Budućnost smo zadržali na 71 točkah, kar je velik uspeh.«

Preostala tekma 2. kroga drugega dela v skupini G, danes ob 18.45: Bourg – Virtus, vrstni red: Budućnost 1-1, Virtus 1-0, Olimpija 1-1, Bourg 0-1.

Olimpija – Budućnost 74:71 (14:16, 33:34, 53:55) Evropski pokal, drugi del, 2. krog, skupina G. Dvorana Stožice, brez gledalcev, sodniki: Bissang (Francija), Ambrosov (Ukrajina), Cici (Albanija). Olimpija: Radović, Perry 16 (11-8), Hopkins 7, Duščak, Murić 16 (2-1), Blažič 10 (2-1), Brown 5, Hodžić 2, Jones 14 (2-2), Ščuka, Dimec 1 (2-1), Rupnik 3, trener: Golemac. Budućnost: Cobbs 10 (1-1), Ivanović 5 (2-1), Ejim 6 (4-3), Šehović 3 (3-3), D. Nikolić 5, Apić 1 (2-1), Mitrović 10 (3-2), Della Valle 11 (2-2), Z. Nikolić, Popović 9, Reed 11 (3-1), Žugić, trener: Mijović. Prosti meti: Olimpija 19-13, Budućnost 20-14. Met za dve točki: Olimpija 29-8, Budućnost 45-21. Met za tri točke: Olimpija 32-15, Budućnost 18-5. Skoki: Olimpija 36 (25 + 11), Budućnost 32 (24 + 8). Osebne napake: Olimpija 22, Budućnost 23. Igralec tekme: Kendrick Perry (Olimpija). Semafor: 7:5 (4. minuta), 13:10 (8), 18:23 (13), 25:32 (18), 41:41 (24), 46:47 (28), 56:57 (33), 66:67 (37).