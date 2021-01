Italijanska vlada nestrankarskega premierja Giuseppeja Conteja, v kateri imata glavno besedo populistično Gibanje petih zvezd in levosredinska Demokratska stranka, je po poročanju Reutersa uspešno prestala glasovanje o zaupnici v obeh domovih parlamenta. V spodnjem domu, 630-članski poslanski zbornici, je že v ponedeljek dobila absolutno večino podpore 321 poslancev, sinoči pa so glasovali v 320-članskem senatu, kjer se je prav na koncu zapletlo okoli vprašanja, ali je bivši senator Gibanja petih zvezd Lello Ciampolillo zamudil na glasovanje ali ne. Vse to je kazalo na tesen izid. Ker so se senatorji stranke Italia Viva vzdržali, je sicer vse kazalo, da bo Conte dobil zaupnico, vendar je bilo vprašanje, ali bo dobil tudi absolutno večino. Da je Conte zaupnico dobil, je prvi poročal Reuters.

Do glasovanja je prišlo potem, ko je prejšnji teden zaradi nestrinjanja z bojem proti pandemiji majhna sredinska stranka Italia Viva, ki jo vodi Matteo Renzi, izstopila iz vlade, zaradi česar Contejeva koalicija ni imela več absolutne večine. Sicer je Renzi, ki je bil premier v letih 2014–2016, izjavil, da se je pripravljen vrniti v vlado, če bo ta izpolnila njegove zahteve, a Pet zvezd in demokrati so se odločili, da ne bodo več sodelovali z njim in da bodo podporo iskali pri nepovezanih poslancih. Zanimivo je, da je bil ravno Renzi tisti, ki je avgusta 2019 kot zadnjo uslugo Demokratski stranki pred izstopom iz nje organiziral zbližanje teh dveh velikih strank in s tem nastanek sedanje vlade.

Conteju je vpliv rasel, zdaj mu upada Conte je v vsakem primeru politično oslabljen. Spomnimo naj, da so tega profesorja prava leta 2018 tako rekoč pobrali s ceste, ker se stranki tedaj nastajajoče vladne koalicije, Pet zvezd in skrajno desna Liga, nista mogli dogovoriti, kdo od obeh njunih voditeljev bo vodil vlado. Contejev položaj pa se je okrepil po nastanku nove vlade septembra 2019 in vse bolj je postalo jasno, da ni samo formalni voditelj vlade, ampak zna tudi udariti po mizi. Povečevala se je njegova priljubljenost med Italijani, tudi v času pandemije. Lani se je izkazal tudi s tem, ko se je na zgodovinskem julijskem vrhu EU uspešno boril proti prizadevanjem severnih članic, da bi postavile pogoje za finančno pomoč, kar bi bile vnaprej določene in od zunaj vsiljene reforme.