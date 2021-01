Danes točno opoldne po lokalnem času bodo Združene države dobile 46. predsednika. Joe Biden bo s 35 besedami, ki jih določa ustava, prisegel pred predsednikom vrhovnega sodišča Johnom Robertsom na velikem svetem pismu, ki je v družinski lasti Bidnovih več kot sto let. Tik pred tem bo pred vrhovno sodnico Sonio Sotomayor na podpredsedniški položaj prisegla Kamala Harris kot prva ženska, kot prva nebela oseba in prva oseba azijskega rodu na drugem najvišjem položaju v državi.

Svečani dogodek pred kongresno palačo bo poseben tudi v številnih drugih pogledih, le da ne v prav pozitivnem smislu. Potekal bo sredi epidemije, zaradi česar je že nekaj časa znano, da ga v parku pred kongresom tokrat ne bo spremljala velika množica, ki je številčni rekord z 1,8 milijona navzočimi dosegla leta 2009 ob prvi prisegi Baracka Obame. Potem pa je tu varnostna kriza v državi. Zaradi vdora Trumpovih privržencev v kongres pred dvema tednoma in mogočih novih nasilnih protestov je center Washingtona zapečaten. V mestu je 25.000 pripadnikov nacionalne garde. Okoli kongresa so postavili visoko ogrado, skozi katero smejo samo posvečeni. Zaprli so mnoge mostove na poti v mesto. Sporočilo je jasno: prihod je odsvetovan, protesti in incidenti pa onemogočeni.

Ni hotel prositi za letalo In navsezadnje je za posebnosti poskrbel Donald Trump, ki bo prekinil dolgoletno tradicijo, da se odhajajoči predsednik udeleži inavguracije naslednika. Trump, ki trdi, da je volitve izgubil zaradi goljufije, bo že drevi odšel iz Bele hiše in še zadnjič poletel s predsedniškim letalom, domov na Florido. Po navedbah ameriških medijev zato, da mu ne bi bilo treba prositi Bidna za uporabo letala, kot bi moral storiti, če bi odšel po poldnevu. Trump se bo od prestolnice poslovil s 34-odstotno podporo v Gallupovi anketi, kar je najmanj od začetka merjenja leta 1938. V zračnem oporišču Andrews bo imel predvidoma nagovor, odhod pa bodo spremljali s posebnimi častmi. Administracija je povabila vrsto sedanjih in bivših uslužbencev, ni pa jasno, koliko jih je prišlo. Po poročanju ameriških medijev tam ne bo podpredsednika Mika Pencea, ki se bo Bidnove prisege udeležil. Trump je v ponedeljek posnel tudi zadnji govor Američanom, za katerega so napovedali, da bo objavljen včeraj.

Na maši s kongresnimi voditelji Biden je v Washington prispel včeraj in po tradiciji dan pred nastopom na položaj prenočil v protokolarnem objektu Blairova hiša, za kar pa mu Trumpova administracija je poslala vabilo. Danes se bo pred prisego udeležil maše v cerkvi svetega Mateja, skupaj z voditelji demokratov in republikancev v obeh domovih kongresa, torej tudi z Mitchem McConnellom, ki se medtem še naprej odmika od Trumpa. Včeraj ga je okrivil za napad na kongres rekoč, da »so drhal pitali z lažmi… spodbujali so jo predsednik in drugi vplivneži«. Prisega novega predsednika je v ZDA svečani dan, poln praznovanj, kar pa je spet preprečila epidemija. Tako ne bo tradicionalne parade od kongresa do Bele hiše, ampak bo potekala virtualna. Prav tako ne številnih sprejemov in svečanih plesov po prestolnici, ampak bodo vse vodilne televizije prenašale poseben program z znanimi osebnostmi, ki ga bo po poročanju Politica vodil igralec Tom Hanks.

Sojenje Trumpu še ta teden? Trumpova senca pa ostaja nad Washingtonom, saj mu bodo v senatu po poročanju ABC še ta teden začeli soditi zaradi spodbujanja k uporu, česar ga bremeni obtožnica, potrjena v predstavniškem domu. Biden sicer upa, da sojenje ne bo oviralo začetka dela njegove administracije. Predsednik ima običajno ob začetku mandata največ možnosti, da uresniči večje programske cilje, potrditi je treba tudi vladno ekipo. V senatu, kjer bodo imeli od jutri večino demokrati, so včeraj pred pristojnimi odbori začeli zasliševati prve štiri Bidnove ministrske kandidate, tudi za šefa diplomacije Antonyja Blinkna.

Kaj bo Biden storil že danes Novi predsednik običajno že prvi dan potegne nekaj potez, s katerimi nakaže svojo politiko in spremembe, ki jih prinaša. Kaj bo danes med drugim storil Biden? Okolje: podpis ukaza o vrnitvi ZDA k pariškemu podnebnemu sporazumu; ukaz o ustavitvi gradnje spornega naftovoda Keystone XL. Priseljevanje in potovanja: preklic Trumpove prepovedi potovanj za državljane nekaterih muslimanskih držav v ZDA; v kongres bo poslal priseljensko reformo s potjo k državljanstvu; preklic Trumpovih omejevalnih ukrepov za otroke nezakonitih priseljencev. Epidemija: vrnitev ZDA v Svetovno zdravstveno organizacijo; ukaz o obvezni nošnji mask v zveznih poslopjih; vložitev 1900 milijard dolarjev vrednega paketa pomoči skupaj s pospešitvijo razdeljevanja cepiva; podaljšanje omejitev pri prisilnih izselitvah in zasegu nepremičnin zaradi neplačil; podaljšanje odloga plačila študentskih dolgov.