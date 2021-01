Danes bi se moralo, a se ne bo, v državnem zboru glasovati o konstruktivni nezaupnici, pri kateri se bo preverjalo, kako se kaj te dni drži vladna koalicija. Medtem ko o razpletu za zdaj lahko zgolj ugibamo, nam je predsednik države pokazal, kako se drži on. Kot je zapisal gimnastično navdahnjeni Borut Pahor, je konec tedna med sprehodom preveril svoje moči, a ga je še v ponedeljek od tega poskusa vse bolelo. Glede na to, da njegova usoda te dni ni pod vprašajem, saj proti njemu ni vložen noben omembe vreden postopek, predvidevamo, da so bolečine zgolj posledica slabe forme tricepsov. Razen če ga bo kdo prijavil zaradi kršenja predpisov, saj so številni v komentarjih pripomnili, da se na fotografiji vidi trak, ki prepoveduje uporabo igral.