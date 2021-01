Kako dolgo je začasno?

Čeprav se stališča in mnenja glede dogajanja v avtonomnem centru Rog razhajajo, je včeraj prevladal konsenz vsaj glede njegovega vse bolj verjetnega konca: tako nasilnega in žalostnega konca si ta zgodba ni zaslužila. V Rogu so delovali in ustvarjali posamezniki, ki so naši družbi dali mnogo dobrega, ki so jo bogatili, zapolnjevali njene praznine in dopolnjevali njene manke. Kultura je bila njegova rdeča nit. Multikulturnost. Nazadnje pa je prav ta umanjkala. Kultura dialoga, kultura ravnanja. Prevladalo je nasilje, ki je v temeljnem nasprotju z vsem, kar je Rog (bil).