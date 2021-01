Nepreslišano: Darinka Pavlič Kamien, strokovnjakinja za komuniciranje

Krizno komuniciranje je večna težava slovenskega komuniciranja, tako na poslovni kot na družbenopolitični ravni. Ne zavedamo se, da je dolgoročno nujno povedati resnico, pa tudi če ta boli ali če ne vemo vsega, kar bi bilo tisti hip nujno vedeti. Obenem je zelo nujna hitra reakcija, s katero se prepreči razplamtevanje neresničnih zgodb. Med učnimi primeri neprimernega komuniciranja je gotovo požar v Kemisu pred leti, iz politike pa lanski dogodki okoli nekdanje predsednice DeSUS Aleksandre Pivec. Tu lahko dodamo še krizno komuniciranje slovenskih oblasti od začetka covida-19. Spomnimo se številnih primerov z vladnih novinarskih konferenc. Ta neskladnost in neusklajenost sporočil na istih novinarskih konferencah, množica navodil, ki so se spreminjala na nekaj dni, je ustvarila zmedene, nejevoljne, jezne državljane, ki v odločevalce nimajo več zaupanja. Dodatno je to poslabšalo neprimerno in nespodobno komuniciranje voditeljev.