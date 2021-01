»Delo na zvezi je potekalo nemoteno, morda je bilo manj intenzivno na športno tekmovalnem področju, a nam zato ni zmanjkalo izzivov v poslovno organizacijskem in dobrodelnem delu,« je minulo s pandemijo koronavirusa zaznamovano leto opisal predsednik OZS Metod Ropret. Za prvega moža zveze je razveseljiv podatek, da temelji organizacije ostajajo zdravi, saj so po zaslugi racionalizacije poslovanja in pozitivnih učinkov predlanskega evropskega prvenstva v Stožicah poslovno leto zaključili uspešno. »Številk, s katerimi bi vam lahko postregel, še nimam, a splošna ocena je, da bo leto poslovno uspešno in se bomo lahko otresli bremen, ki so se vlekla iz preteklih časov,« je zatrdil Ropret.

Zaradi solidnega finančnega stanja z optimizmom zrejo v prihodnje mesece, ki bodo tako kot lani prepleteni z izzivi. Na reprezentančnem področju žensko člansko ekipo čakajo kvalifikacije za evropsko prvenstvo in nastopi v srebrni ligi, pri moških pa poleg nastopa na evropskem prvenstvu tudi debi v ligi narodov, v kateri bo maja enega od turnirjev gostila tudi Ljubljana. »Tekmovanje letos zagotovo bo, ne vem pa, če v zdajšnjem formatu. Z organizacijskega vidika nas čakajo dodatne zahteve, a najbolj si želim, da bi igrali pred navijači, četudi bo njihovo število omejeno,« je dejal Ropret. Od večjih odbojkarskih dogodkov letos v Sloveniji je izpostavil evropsko prvenstvo v odbojki na mivki do 18 let v Kopru in gala prireditev evropske odbojke v Ljubljani. »Gre za prestižni dogodek, ki so ga doslej gostila le najbolj eminentna mesta in najmočnejše evropske zveze. Mednje v zadnjem obdobju očitno sodimo tudi mi,« se je pohvalil predsednik OZS.

Kljub vsemu brez težav na zvezi ne gre. Največjo neznanko še vedno predstavlja pokalno tekmovanje, v katerem sodelujejo tudi ekipe, ki jim vadba zaradi protikoronskih ukrepov zdaj ni omogočena. Na OZS vztrajajo, da bodo tekmovanje izpeljali z vsemi prijavljenimi, a ker jim časa in terminov zmanjkuje, razmišljajo o prilagojenem formatu. Ropreta prav tako skrbijo posledice, ki so zaradi zaprtja šol in telovadnic nastale pri njihovih mlajših igralcih. »Zagotovo ne bomo iz krize izšli takšni, kot smo bili. Upam le, da bomo zamujeno nadoknadili. Mislim, da bomo posledice ukrepov čutili še dolgo, sploh ob upoštevanju dejstva, da konkurenčne in sosednje države na tem področju ravnajo drugače.«

Ropret se bo o vseh težavah verjetno pogovarjal že na današnjem sestanku pri državnem sekretarju za šport Marjanu Dolinšku, kjer bo beseda bržkone tekla tudi o financiranju v prihodnjih protikoronskih paketih, v katerih je bil doslej šport vselej spregledan. »Nekaj ukrepov je bilo, a ne tisti, ki smo si jih pri Olimpijskem komiteju Slovenije zadali kot cilj in jih pričakovali. Gojim upanje, da bi poleg nabora rednih paketov sprejeli tudi manjši protikoronski paket, namenjen športu. Nekateri klubi in zveze dihajo na škrge, zato upam, da nam bo uspelo prepričati vlado v neki dogovor,« je sklenil Ropret.