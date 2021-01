Edina stalnica pri vseh omenjenih vladah je Janez Janša in, do sedaj, Jelko Kacin. Obveščen sem bil, da je sedaj Kacin imenovan s strani ne vemo koga oziroma katere vlade za državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade. Naj bi bil neki »koordinator za cepljenje«. Kaj naj bi to bilo? Ni mi jasno. Če sem pravilno razumel, naj bi mu zaradi tako pomembnega dela celo povečali plačo veleposlanika za 10 razredov navzgor, to je za 1200 evrov. Temu bi jaz rekel »sprehajanje megle«. Čudno, da se ni Hojs oglasil. Pozabil sem, da on ni minister oziroma opravlja naloge brez pooblastila, ker je odstopil. Zanima me, kaj počne notranji organ MNZ, ker ni podlage za njegovo izplačilo plače.

Pri tej vladi, v polni sestavi, je vse mogoče. Vzemimo primer Jelke Godec, ki je tudi državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade. Ista oseba, ki je v najtežjih časih covid krize opravljala delo državne sekretarke na ministrstvu za zdravje, in ko je bila zasačena, da nima odločbe, je odšla v kabinet predsednika vlade. In kaj počne oziroma kakšno delo opravlja? Ah, tam je tudi mladi Janšev (ob)up in sledilec Mahnič, cvetober, ki misli, da je bodeča neža, ki se je nihče ne upa dotakniti.

Sodeč po vsem je kabinet predsednika vlade postal kadrovsko odlagališče predsednika slovenske vlade v celotni sestavi, ki ga na žalost plačujemo davkoplačevalci. Do kdaj? Upajmo, da ne več dolgo.

Janez Butara, član SRP