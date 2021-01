Timi Zajc se vrača v Willingenu

Potem ko je bil Timi Zajc izključen iz slovenske reprezentance sredi decembra med svetovnim prvenstvom v poletih v Planici, je najprej treniral s klubskim trenerjem, po novem letu pa se znova vključil v delo reprezentance. Zanj so pripravili program, da se bo v karavano svetovnega pokala vrnil konec januarja na tekmah v Willingenu v Nemčiji. V Sloveniji so vzpostavili sistem, da fantje, ki so doma, trenirajo pod vodstvom Janija Grlica. V Lahti, kjer bo v soboto ekipna tekma, v nedeljo pa tekma posameznikov, bodo jutri odpotovali Lanišek, vsi trije bratje Prevc, Bartol, Jelar in Pavlovčič, ki bodo danes trenirali v Planici.