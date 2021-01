Mislim svoje mesto: Organi na napačni strani

V razpadajoči stavbi na Vilharjevi, v kateri bi prej pričakoval ljubljansko podružnico cvetličarne iz Alana Forda, domujejo inšpektorji, ki imajo v tem času še posebej veliko dela. In to zelo raznovrstnega. Meni na primer sta pisala že dva in me obvestila, da sta na podlagi policijskega predloga proti meni sprožila postopek in mi dala pet dni, da »se izjavi(m) o dejstvih in okoliščinah prekrška«.