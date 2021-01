Začetek novega leta je bil vedno prelomnica tudi za zaobljube, povezane z oblikovanjem telesa, v tem času se je v preteklosti tudi dramatično povečal obisk športnih dvoran in fitnes centrov. Ti za zdaj za širšo množico ostajajo zaprti, zato predstavlja motivacija za gibanje, trening in vadbo za marsikoga velik problem. »Vsi smo ob začetku leta polni različnih sklepov in odločitev in če želimo v čim večji meri ohraniti optimizem in zdravo pamet, svetujem, da to storimo tudi letos, kajti omejitve ne bodo trajale večno in življenje se bo vrnilo v ustaljene tirnice. Skrb za duševno in fizično zdravje je zelo pomembna, da čim prej premagamo virus in znova zaživimo s polnimi pljuči. Misel na to me navdahne s pozitivizmom in upanjem na dobre stare čase,« pojasni dvakratni svetovni prvak v fitnesu, ki je za oblikovanje postave navdušil že marsikoga. Zaradi ukrepov ob zajezitvi epidemije se v zadnjem obdobju veliko ukvarja z vadbo v domačem fitnesu, tudi na kakšen daljši sprehod se odpravi in izvaja raztezne vaje, da ohrani gibljivost in mehkobo mišic. Največji izziv mu pomeni zapolnitev časa, ki ga je v preteklosti preživel v fitnesu ali na prostem.

»S svojimi vadečimi sem v stiku prek socialnih omrežij in telefona in vesel sem, da se večina ni zapustila oziroma da ljudje še vedno precej pazijo, da se zaradi dolgčasa ne prepustijo hedonizmu dobre hrane,« pove sogovornik.

»Vsaka oblika gibanja kjer koli in kadar koli je boljša kot nič in moramo se zavedati, da ni boljše ali slabše oblike vadbe. Smiselno je vsaj 20 minut na dan posvetiti svojemu telesu, da ohranimo kondicijo in gibljivost ter se razbremenimo. Predlagam vadbo za srčno-dihalni sistem, pri čemer izvajamo vaje, kjer dvignemo srčni utrip na 120–140 udarcev na minuto, temu naj sledi nekaj vaj z lastno težo za krepitev mišic in na koncu raztezne vaje,« svetuje osebni trener in obenem opozori na pomen zdrave in uravnotežene prehrane. »»Prehrana je definitivno izredno pomemben del zdravja, dobrega počutja in ne nazadnje tudi telesnega videza. Mnenje laikov, da lahko s povečano količino vadbe nadomestijo višji vnos kalorij s kalorično bogato hrano v obliki nezdrave hrane, je napačno. Napačno je tudi mišljenje, da po 18. uri ne smemo več jesti ali moramo imeti pet do šest obrokov na dan. Najti je treba ravnotežje med količino tedenske vadbe in dnevnim vnosom kalorij, pri tem pa je pomembno tudi to, iz katere vrste hrane dobimo te kalorije.«

Redna telesna aktivnost krepi imunski sistem

Hrana je precej bolj pomembna, kot si mislimo. »Če vemo, da ima velika pica približno 1500 kalorij, moramo vaditi okoli dve uri in pol, da porabimo tolikšno število kalorij. Alkohol je še bolj škodljiv, ker ni samo kalorično zelo bogat, temveč je tudi precej lahko izpiti tovrstne kalorije, pri čemer sploh nimamo občutka sitosti. Poleg tega alkohol tudi negativno vpliva na anabolne hormone v telesu in zavira napredek vadbe, zato priporočam, da si vsakdo sestavi personaliziran jedilnik s preračunanim vnosom kalorij ter ga skupaj z vadbo prilagodi svojim željam in potrebam,« priporoča Milutinovič. Po njegovih besedah je zimski čas najmanj primeren, če želimo izgubiti kilograme, saj pozimi jemo več kalorične hrane, telo pa zaradi nižjih temperatur lažje skladišči maščobo, kot rezervo energije in toplote. Ne nazadnje tudi omejitve pri vadbi negativno vplivajo na psihofizično sposobnost ljudi. Tudi zato je zelo pomembno, da si vsak dan vzamemo čas zase in opravimo vadbo, saj bomo le z vzdrževanjem kondicije in moči lahko po koncu korone spet kar najhitreje izgubili pridelane kilograme, svetuje.

Telo ima močan imunski sistem za borbo proti virusom in bakterijam. »Ampak tako kot moramo redno vzdrževati avto, če želimo, da nam bo dolgo služil, moramo tudi za imunski sistem dobro skrbeti in ga krepiti. Najboljši način za to so vsekakor redna telesna vadba, čim manj stresa in prehrana, bogata z vitamini in minerali ter drugimi kakovostnimi makronutrienti. Zelo pomembna je tudi zadostna hidracija, zato ne smemo pozabiti na zadostno količino vode in nesladkanih pijač,« še svetuje sogovornik.