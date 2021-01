Nove najdbe v Egiptu

V nekropoli v Sakari so egiptovski arheologi odkrili vrsto arheoloških najdb, ki datirajo v obdobje med 16. in 11. stoletjem pr. n. št., med njimi več kot 50 lesenih sarkofagov. Odkrili so jih v bližini piramide faraona Tetija, prvega faraona iz šeste dinastije. Med najdbami so še pogrebni tempelj žene Tetija faraonke Naert, krsta vojaka, ob katerem so našli tudi njegovo bojno sekiro, kamniti sarkofag ter okoli pet metrov dolg papirus, v katerem je bilo 17. poglavje knjige mrtvih. Našli so tudi maske, lesene čolne ter igre, ki so jih igrali stari Egipčani.