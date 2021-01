»Dejanj ne zanikam, le ničesar se ne spomnim. Vem, da moram biti kaznovan, a vas lepo prosim, da mi izrečete vikend zapor. Pravi zapor še nikogar ni poboljšal, ravno nasprotno, iz zapora prideš slabši, kot si šel vanj. Name zapor zelo slabo vpliva, saj sem si že skušal vzeti življenje. Obljubim, da se bom šel zdraviti odvisnosti od alkohola, prosim, kar v bolnico me zaprite, in tudi v službo bom spet šel, da bom pomagal invalidni mami, ne pa da sem ji, zdaj ko sem v priporu, le breme,« je danes v sklepni besedi pred sodnikom Markom Justinom na ljubljanskem okrožnem sodišču povedal obtoženi, 35-letni Rok Jančigaj iz Dola pri Ljubljani.

Obtoženi, ki je od srede lanskega julija v priporu, se je znašel na zatožni klopi zaradi očitkov tožilstva, da je 17. julija lani na svojem domu grozil in napadel policiste, grozil pa je tudi policistki, ki je tedaj sploh ni bilo na intervenciji. Dejanje je storil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti zaradi duševne motnje ter odvisnosti od alkohola in dejstva, da je bil tega dne pijan. Sodba: leto in osem mesecev zapora. Seveda še ni pravnomočna.

Policistom grozil z pištolo, nožem in bombo

»Vse vas bom pobil in ustrelil, če vstopite v stanovanje. Postrelil vas bom s svojim magnumom, ob vstopu v stanovanje pa vas bo tudi razneslo, saj sem nastavil detonatorje bomb. Če vstopite, vas bom tudi zaklal z nožem,« je govoril obtoženi, ko so 17. julija lani policisti na njegovem domačem naslovu hoteli priti v stanovanje, saj je njegova mama pred tem večkrat klicala policiste in govorila, da se bo ubila. Zato so bile na naslov Jančigajevih takoj poslane policijske patrulje, prišli so tudi gasilci. Rok Jančigaj je med tem, ko so ga policisti pozivali, naj odpre vrata, vpil, da za to potrebujejo sodni nalog, jim grozil s smrtjo, iz stanovanja pa je bilo slišati zvoke brzostrelke in krike ljudi. Na kraj dogodka so prišli tudi policijski pogajalci, da bi se pogovorili z Rokom Jančigajem in njegovo mamo, ki je prav tako kričala na policiste, naj odidejo. Ko so prenehali kriki iz stanovanja, so gasilci odprli vrata, nato so vstopili policisti. Rok Jančigaj je znova vpil na policiste in jim grozil, policista Aleša J. pa je z glavo udaril v glavo in ga lažje poškodoval. Policisti so ga nato obvladali in vklenili.

Pred tem pa je vpil še, da naj mu pripeljejo policistko Urško L., »da jo bom ubil, sicer jo bom našel na ulici in zaklal, kot tudi njene domače«. Odkrito ji je grozil tudi na facebooku.