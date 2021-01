Bruselj: Članice EU naj do poletja cepijo najmanj 70 odstotkov odraslih prebivalcev

Članice EU naj do poletja cepijo najmanj 70 odstotkov odraslih prebivalcev, je danes pozvala Evropska komisija v novem svežnju predlogov v boju proti pandemiji novega koronavirusa, ki so osredotočeni na pospešitev cepljenja. Do marca naj bi cepili najmanj 80 odstotkov starejših od 80 let ter zdravstvenih in socialnih delavcev.