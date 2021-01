Robi Cokan o tem, da se v Avstraliji dogajajo nenavadne stvari

»Tukaj so varnostniki pred našimi vrati in praktično ne smeš stopiti na hodnik. Okno lahko odpremo minimalno. Dogajajo se res nenavadne stvari. Takšnih in drugačnih primerov je še več. Prav tako so nam povedali, da nam 14 dni ne bodo čistili sob. Ni lahko.«