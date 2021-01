Spremljamo novinarsko konferenco predsednika vlade Janeza Janše in ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja o cepljenju in PKP8.

Premier je uvodoma dejal, da bo izostanek dobave Pfizerjevega cepiva nadoknaden v februarju. Te dni je dobava namreč manjša, ker v podjetju v Belgiji širijo proizvodnjo. Povedal je, da so trenutno vsaj tri cepiva drugih proizvajalcev v fazi pred odobritvijo. Najhitreje bo do slednje verjetno prišlo pri cepivu proizvajalca AstraZeneca. »Naročenih imamo skoraj 1,4 mio odmerkov, kar je odobreno s strani Evropske komisije,« je dejal Janša. »Do precepljenosti bi glede na načrtovane dobave cepiv lahko v Sloveniji prišlo do začetka poletja,« meni predsednik vlade. Povedal je, da je interesa za cepljenje veliko, da pa je potrebno dosledno upoštevati vrstni red, kakršen je bil določen v evropski in nacionalni strategiji cepljenja. Opozoril je, da je treba evidenco cepljenja voditi dosledno, podatki pa se morajo vnašati natančno, kar je še posebej pomembno zaradi drugega odmerka cepiva. "Glede tega ne sme prihajati do napak," je še poudaril.

Nova višina minimalne plače pri 1024 evrov bruto

Minister Cigler Kralj je predstavil novosti, ki jih prinaša PKP8. Po premierjevih besedah bo najnovejši protikoronski paket namenjen predvsem ohranjanju delovnih mest in gospodarstvu. Minister za delo je povedal, da je ukrep čakanja na delo podaljšan do konca aprila. "Ukrep skrajšani delovni čas je modificiran tako, da ga lahko od 1.2.2021 dalje koristijo tudi nosilci kmetijske dejavnosti, ki zaposlujejo osebe na podlagi pogodbe o zaposlitvi," je dejal. Povedal je, da bo nova višina minimalne plače 1024 evrov bruto. "Ker je dvig minimalne plače obremenitev za nekatere delodajalce, bomo najnižjo osnovo za socialne prispevke znižali na višino minimalne plače," je dejal. Napovedal je tudi enkratni solidarnostni dodatek v višini 50 evrov za za polnoletne dijake s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

V vzorcu osebe, ki je pripotovala iz Anglije, našli koronavirus, zelo podoben novemu angleškemu sevu V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano so za STA potrdili, da so v vzorcu brisa osebe, ki je pripotovala iz Anglije, našli novi koronavirus, ki je zelo podoben novemu angleškemu sevu. Kot so pojasnili, se deli vzorca, ki so jih lahko analizirali, povsem ujemajo z angleškim sevom, niso pa mogli pridobiti celotne sekvence genoma. V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so za STA navedli, da pri sekvenciranju genomov novega koronavirusa sodelujejo oddelki diagnostične, javozdravstvene in raziskovalne mikrobiologije. Določanje genoma poteka direktno iz vzorcev, da bi bila sekvenca dobra, pa mora biti virusa v vzorcu dovolj. V tem primeru pa pridobljena sekvenca ni popolna. Tisti deli, ki so jih lahko analizirali, se povsem ujemajo z angleškim sevom, trdijo v NLZOH. Zato predvidevajo, da je v vzorcu zelo verjetno bil prisoten novi angleški sev, ne morejo pa tega povsem potrditi. Poleg nacionalnega laboratorija analize vzorcev množično opravljajo tudi na Inštitutu za mikrobiologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, od koder so nedavno sporočili, da novega seva med analiziranimi vzorci še niso zaznali. Ali še vedno niso zaznali novega seva, pa danes za STA niso pojasnili. Nevarnost novih sevov - gre za angleški, škotski in južnoafriški - ni v tem, da bi povzročali težji potek bolezni, ampak zaradi mutacij povzročajo večjo kužnost. Po ocenah strokovnjakov se je reprodukcijsko število, ki kaže, na koliko ljudi en okuženi prenese okužbo, pri novem sevu povečalo za približno 0,4. V NLZOH navajajo, da je oblika novega seva virusa, na katero morajo protitelesa delovati, kljub mutacijam ostala enaka. To dokazujejo tudi primeri iz Anglije, kjer niso opazili ponovnih okužb z novim sevom pri ljudeh, ki so že bili okuženi s starim virusom. Protitelesa, sprožena ob prvi okužbi, tako varujejo tudi pred novim sevom, kar pomeni, da je cepivo učinkovito tudi proti novemu sevu, navajajo v laboratoriju.