Hrustljava solata z brstičnim ohrovtom in pršutom s prelivom iz agrumov

Ta prečudovita, hrustljava, osvežilna in presenetljivo fantastična solata samo čaka, da jo pripravite. Ni možnosti, da ne boste navdušeni, saj so bili že čisto vsi, ki so jo poskusili. Vse čudovite elemente v tej solati zaokroži sladek preliv, ki ga pripravite s pomarančnim, limoninim in jabolčnim sokom, ki je pozimi na razpolago v izobilju.