Nekaj po osmi uri včeraj zvečer je večstanovanjsko stavbo na Tomačevski cesti zajel ogenj, po prvih ugotovitvah je zagorelo v mansardi, so danes sporočili s PU Ljubljana. Na pomoč so prihiteli gasilci Gasilske brigade Ljubljana in PGD Tomačevo Jarše, ki so z avto lestvijo skozi strešno okno mansarde rešili tam ujeto osebo. Skupno so evakuirali dvanajst stanovalcev. Poškodovan ni bil nihče.

Eno stanovanje je bilo popolnoma uničeno, še tri tako poškodovana, da se v njih ne da živeti. Vzrok požara še ni znan, nastala pa je večja materialna škoda, so potrdili na policiji.