Na območju tovarne Rog ta hip poteka nov poskus izselitve. Uporabniki prostorov v Rog pravijo, da so jih varnostniki varnostne službe Valina pričeli vleči iz stavbe. Na območju je bager, pred vhodom na območje nekdanje tovarne je postavljena ograja. Na prizorišče je prišla tudi policija.

Dobro jutro, #Rog! Zdajle, v živo v centru najlepšega mesta :( pic.twitter.com/TvJPwGZaKo — jurejez (@jurejez) January 19, 2021

S PU Ljubljana so medtem sporočili, da so bili okoli 7. ure obveščeni, da lastnik objekta nekdanje tovarne Rog oziroma Mestna občina Ljubljana izvaja gradbena dela, pri tem pa se je na kraju zbralo nekaj oseb, ki ne upoštevajo varnostnikov pri njihovem poskusu, da bi zavarovali gradbišče.

S PU Ljubljana so sporočili tudi, da so policisti na kraju »vzpostavili red in mir«. Videoposnetki očividcev kažejo, da so policisti pri tem uporabili tudi prisilna sredstva in več oseb fizično pridržali. »Ker se na kraju še vedno zbirajo osebe, bodo policisti na kraju ostali zaradi preprečevanja nadaljnjih kršitev javnega reda in miru. Interveniranje na kraju še vedno poteka,« so še sporočili s PU LJubljana.