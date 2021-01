»Evikcija se dogaja!« so danes zjutraj sporočili uporabniki Avtonomne tovarne (AT) Rog. Na območje nekdanje tovarne koles na Trubarjevi cesti so namreč danes zjutraj prišli varnostniki podjetja Valina in zavarovali območje. Na območje nekdanje tovarne so kmalu za tem prišli tudi policisti. Kot so sporočili iz Policijske uprave (PU) Ljubljana, so bili okoli 7. ure obveščeni, da lastnik objekta, torej Mestna občina Ljubljana (MOL), na območju Roga izvaja gradbena dela. »Pri tem se je na kraju zbralo nekaj oseb, ki ne upoštevajo varnostnikov, ki so območje gradbišča zavarovali. Policisti so na kraju intervenirali in po do sedaj znanih podatkih ugotovili, da nekaj oseb na kraju ni upoštevalo varnostnikov, zato so vzpostavili javni red in mir,« je v imenu PU Ljubljana sporočila predstavnica za odnose z javnostmi Aleksandra Golec. Dodala je še, da so policisti ostali na Trubarjevi, da bi preprečili nadaljnje kršitve javnega reda in miru, ker se tam še vedno zbirajo posamezniki.

(Prenos z območja Roga na svoji facebook strani predvaja aktivist Dejan Koban.)

»Ljudi ne spustijo v Rog in tiste, ki so v njem, mečejo ven,« so trenutno dogajanje v AT Rog povzeli uporabniki prostorov in poudarili, da bodo območje Roga tudi tokrat branili. Podpornike so ob tem pozvali, naj pridejo pred Magistrat in tudi tam izrazijo svoje nestrinjanje z ravnanjem občine.





Spor med rogovci in ljubljansko občino traja že od leta 2016, ko je občina na Trubarjevo cesto poslala gradbince v spremstvu varnostnikov, da bi začeli z uresničevanjem svojega približno 27 milijonov vrednega projekta Center Rog. Občinskim načrtom o vzpostavitvi novega »središče ustvarjalnosti s področja vizualnih umetnosti, arhitekture, oblikovanja in kreativnih industrij« zdajšnji uporabniki prostorov namreč nasprotujejo. Tudi takrat je posredovala policija, po neuspešnem dialogu med predstavniki mesta in rogovci pa se je spor preselil na sodišče. Še v brošuri o razvoju Centra Rog, ki so jo izdali novembra 2020, so na občini zapisali, da ima MOL od junija 2016 »onemogočen dostop do nepremičnine zaradi pravnega spora z začasnimi uporabniki.«

Na pojasnila ljubljanske mestne občine, ali so na območju Roga res začeli z gradbenimi deli in ali to pomeni, da so vsi sodni postopki, ki so jim do zdaj preprečevali začetek gradbenih del, pravnomočno zaključeni, še čakamo.