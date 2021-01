V okviru lastnega projekta EcoTrail kot prvi v Sloveniji uvajajo brezžično tehnologijo UWB (ultra-wideband), ki bo s sledenjem delovanja njihovih naprav bistveno pripomogla pri izboljšanju delovnih procesov ter hkrati poskrbela za optimizacijo stroškov. Gre za izjemno obsežen projekt, ki ga izvajajo skupaj s slovenskima podjetjema GeoTrax in Tom PIT.

Vpeljava tehnologije veriženja blokov

V sklopu projekta EcoTrail nameravajo pri Skazi vpeljati še tehnologijo veriženja blokov, ki bo ob transparentnem komuniciranju z deležniki ključna za vzpostavitev sledenja in transparentnega komuniciranja o njihovih izdelkih. »S tem gremo še nekaj korakov dlje v trajnostnem razvoju, saj bomo poskrbeli, da so podatki o sledljivosti neoporečni in jih ne more nihče spreminjati oziroma korigirati. Uporabniki bodo dostopali do točnih podatkov in vzpostavljena bo transparentna komunikacija, mi pa bomo izdelke lažje sprejemali s trga in jih reciklirali. S sledenjem bomo vedeli točno serijo proizvodnje in sestavo materiala, kar nam bo omogočilo, da novi reciklirani proizvodi ne bodo izgubili na kakovosti zaradi pretrganih polimernih verig,« je razložila dr. Branka Viltužnik, vodja raziskav in inovacij v podjetju Skaza.