Na Floridi se je tekma oslabljene vročice začela z nekajurno zamudo, na koncu pa so domači košarkarji le prekinili črn niz porazov zahvaljujoč Adebayu, ki je dosegel 28 točk in 11 skokov, ter Dragiću, ki je prvič v sezoni tekmo začel v prvi peterki in k zmagi dodal 22 točk.

»Res ni bilo lepo. Bilo je grdo. A vseeno smo veseli,« je po tekmi dejal slovenski zvezdnik Miamija, ki je dosegel še en mejnik v ligi NBA - že s prvo podajo večera je dosegel skupno okroglih 4000 podaj.

Po 18 točk sta prispevala Duncan Robinson in Kendrick Nunn, Miami pa je spet igral brez Jimmyja Butlerja in Averyja Bradleyja (proticovidni protokoli lige), Tylerja Herra (poškodba vratu) in Meyersa Leonarda (poškodba rame).

»Na nek način se počutimo, kot da smo danes dosegli dve zmagi, saj vztrajamo kljub zahtevnim razmeram, ne da bi se smilili sami sebi. Ali iskali izgovore. Res bi rad pohvalil fante za vse to,« je bil po tekmi zadovoljen domači trener Erik Spoelstra.

Tekma se je sicer začela s kar peturno zamudo, saj jo je liga NBA preložila, da je pred dvobojem obdelala vse teste za covid-19.

Naslednjo tekmo bo vročica igrala v Tampi proti Toronto Raptors.