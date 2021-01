Še do nedelje tako prek spleta ponuja izbor filmov, in sicer hrvaški dokumentarno-igrani film Je lektrika ubila štrige? režiserja Cristiana Kolacia, Bog obstaja, ime ji je Petrunija preizkušene Makedonke Teone Mitevski, fantastični film Nevidni fant, ki ga je Gabriele Salvatores umestil v Trst, in klasiko Dolina miru Franceta Štiglica. Filmi so dostopni prek VOD-platforme Cinesquare na spletni povezavi http://bit.do/kinoistra. Cena ogleda filma je 2 evra za posamični film oziroma 5 evrov za paket vseh štirih filmov.

Spletni filmski izbor, ki sta ga skupaj pripravila Zavod Otok in Motovun Film Festival, sicer predstavlja le ogrevanje pred ponovnimi projekcijami v živo, ko bodo epidemološke razmere to dovoljevale. šum