Po nedeljski aretaciji vodilnega ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega se je včeraj na policijski postaji v enem od moskovskih predmestij, kjer so ga pridržali čez noč, z veliko naglico začel sodni postopek. Zaslišal ga je sodnik, ki je nato določil, da mora ostati v priporu 30 dni. V tem času bo pristojno sodišče razsodilo, ali je kršil pogojno kazen tri leta in pol zapora iz leta 2014 zaradi poneverbe javnega denarja, ker se ni dvakrat na mesec javljal na policijski postaji. Navalni je bil seveda v Nemčiji, kjer se je zdravil po avgustovski zastrupitvi z živčnim strupom novičok na letalu v Rusiji, a ruske oblasti pravijo, da je bil od septembra, ko so ga odpustili iz berlinske bolnišnice, tam samo še kot turist. Tako Navalnemu grozi, da bo zaprt vsaj tri leta in pol, lahko pa še dlje, ker je bil decembra obtožen prisvajanja denarja za nevladne organizacije.

Navalni: Pojdite protestirat Zahodni pravniki menijo, da je celo za Rusijo nezaslišano, da so organizirali sodišče kar na policijski postaji. Tudi Navalni je v videu na twitterju izjavil, da gre za nov vrhunec kršenja zakonov v Rusiji. »Tega dedka je v njegovem bunkerju tako strah, da je raztrgal pravni postopek in ga vrgel v smeti,« je dejal 44-letni Navalni v improvizirani sodni dvorani, misleč na 68-letnega Vladimirja Putina. Navalni ruskega predsednika obtožuje, da ga je dal zastrupiti z novičokom, na kar nakazujejo tudi ugotovitve preiskovalnih novinarjev več tujih medijev. Na videoposnetku pa je svojim podpornikom dejal, naj se ne bojijo in naj gredo protestirat na ulice.