Lana Trotovšek, violinistka in prejemnica nagrade Prešernovega sklada: Maratonski podvigi z velikani glasbe

Violinistka Lana Trotovšek si je v minulih petnajstih letih, odkar je v Londonu, ustvarila mednarodno kariero kot solistka in komorna glasbenica. Je tudi profesorica na tamkajšnjem Trinity Collegeu, kjer je nekoč sama študirala. Nastopila je denimo s slovitima Londonskim simfoničnim orkestrom in Orkestrom Mariinskega gledališča, z Moskovskimi solisti, dirigentoma Valerijem Gergijevom in Rafaelom Payarejem, glasbenikoma Jurijem Bašmetom in Sergejem Krilovom… Letos je na Ljubljana Festivalu s pianistko Mario Canyigueral v treh zaporednih večerih izvedla vse Beethovnove Sonate za violino in klavir. Za ta izjemni tehnični in interpretacijski podvig in še za projekte, predvsem posnete plošče v zadnjih treh letih, si je prislužila letošnjo nagrado Prešernovega sklada.