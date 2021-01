Po zadnjih podatkih prometno-informacijskega centra je na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji dva kilometra dolg zastoj. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi zimskih razmer zaprta.

Na prometno-informacijskem centru obenem opozarjajo, da je na avtocesti med Koprom in Šentiljem v obe smeri vsak dan med 6. in 18. uro prepovedano prehitevanje za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol. Prehitevanje je dovoljeno le na odsekih, kjer so trije vozni pasovi v isto smer.