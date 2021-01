Potem ko je bila prva tekma drugega dela evropskega pokala za košarkarje Cedevite Olimpije proti prvemu favoritu tekmovanja Virtusu iz Bologne preizkušnja, na kateri so lahko spoznali, koliko in kaj jim še manjka do najboljših ekip, pa je druga že precej bolj pomembna, če se želijo Ljubljančani boriti za mesto v četrtfinalu. Z morebitnim porazom proti Budućnosti na domačem parketu bi si zmaji že močno priprli vrata napredovanja, a bi vseeno še vedno ohranili možnosti. O tem scenariju sicer kapetan Jaka Blažič in soigralci ne razmišljajo. Čeprav je Budućnost favoritinja, so prepričani, da jo lahko spravijo na kolena.

Za uspeh bodo morali košarkarji trenerja Jurice Golemca prikazati precej bolj zbrano igri, kot so jo v Bologni. Vnovič sta bili težavi skok in obramba, kar se vleče že vso sezono. »Z igrami v zadnjem obdobju ne morem biti zadovoljen. Slabi smo v fizičnem kontaktu in zapiranju pri skoku. Ko garaš v obrambi, nato pa nasprotnik pride do žoge in da koš iz drugega napada, te to psihično ubije, njega pa dvigne. To stalno delamo na treningih in pregledujemo posnetke. Prepričan sem, da bomo v tem pogledu napredovali, a očitno potrebujemo nekaj časa. Ob tem moramo več razmišljati v igri, saj pogosto ne pridemo v bonus in ne prekinjamo nasprotnikovega zaleta z majhnimi osebnimi napakami. Enostavno bomo morali vložiti še več energije,« je jasen Jurica Golemac. Sodeč po besedah Kendricka Perryja se igralci pomanjkljivosti zavedajo. »Konstantnost in osredotočenost sta zadevi, v katerih moramo biti boljši. Padce v igri moramo zmanjšati, predvsem pa ne smejo biti tako izraziti. Hkrati pa biti kompaktni v skoku. Vsak mora poskrbeti, da zapre svojega igralca.«

Perry je ob Jaki Blažiču motor moštva. Napadalna igra Ljubljančanov močno sloni na njiju, celo preveč. Proti boljšim moštvom ima Olimpija težave že, če sta razpoložena oba, kaj šele ko ima kdo od njiju slab strelski večer. »Tega se zavedamo. Ko gre eden od njiju na klop, se igra v napadu ustavi. O tem se veliko pogovarjamo. Perry in Blažič sta odlična kreatorja tako zase kot za soigralce. V tem pogledu računam na pomoč Luke Rupnika, da ob odsotnosti Perryja razigra soigralce. Žal ga iz tira mečejo tekme, saj na tistih, ki so bile preložene in takrat še ni bil naš igralec, ne sme igrati, kar mu kvari ritem. Predvsem pa morata večjo napadalno odgovornost prevzeti Rion Brown in Jarrod Jones,« razmišlja Golemac.

Olimpija se bo sicer z Budućnostjo pomerila dvakrat v treh dneh, saj bo v četrtek na vrsti še zaostala tekma 5. kroga lige ABA. »Budućnost igra najboljšo košarko v ligi ABA in ni zaman prva. Dvakrat so imeli težave s koronavirusom, a so se v tem času osvežili, kar se jim pozna v igri. So favoriti, ker imajo dolgo klop, na vsakem položaju pa po dva kakovostna posameznika. Na koga bi opozoril? Nikolo Ivanovića, Justina Cobbsa, Melvina Ejima, Amadea Della Valleja, Willieja Reeda…« je sklenil Golemac.