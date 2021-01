Javno stanovanje kot zadetek na lotu

Zaveza, da je pri reševanju stanovanjske problematike treba posebno pozornost nameniti mladim, je v strateških dokumentih države in tudi Mestne občine Ljubljana vpisana že več let. Pristojni so namreč prepoznali, kako pomembno je to področje pri osamosvajanju mladih in njihovem polnopravnem vključevanju v družbo. Skladno s tem ciljem republiški stanovanjski sklad mlade obravnava kot prednostno kategorijo na javnih razpisih za dodelitev stanovanj in lotil se je gradnje stanovanjske skupnosti za mlade na Gerbičevi. Ljubljanski sklad je objavil dva javna razpisa za dodelitev stanovanj mladim. A težko bi rekli, da so njuna prizadevanja v zadnjih letih napravila konkreten premik na tem področju oziroma da so bili postavljeni nastavki za bolj ambiciozno reševanje problemov na kratki rok.