Mlada protestnica, ki od leta 2018 vznemirja svet, okoljska aktivistka Greta Thunberg, je s svojim opominjanjem na podnebne spremembe lani nekako ostala v ozadju. Znani so njeni »Petki za prihodnost« (Fridays for Future), ki so bili, vsaj posredno in z drugim ciljem, verjetno neke vrste idejna spodbuda tudi za slovenske kolesarske petke. Ker se Greta Thunberg s svojimi zahtevami po ukrepih bori proti globalnemu segrevanju in podnebnim spremembam, so Švedi na nacionalni ravni sprejeli 16 ciljev glede kakovosti okolja, z znamkami želijo prikazati nekatere od njih.

Švedi na znamkah že dolgo prikazujejo tudi živeče sodobnike, tokrat so se odločili za zelo diskretno predstavitev svoje Grete: na skali stoji prepoznavna samotna silhueta, nad njo se spreletavajo lastovke.

Serija petih motivov je 14. januarja izšla v zvežčku z desetimi znamkami, šesta znamka z motivom krote je tiskana v traku, gre za prvo znamko sklopa Europa, katere letošnja skupna tema so ogrožene nacionalne prostoživeče živali. Sicer pa švedska pošta zbiralcem omogoča nakup kompleta po ene znamke iz istega sklopa izidov, torej jim ni treba kupovati zvežčkov z dvema serijama.