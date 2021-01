Zvonko Pukšič – Ekološka kmetija Biodežela: Kupci se prebujajo, zaspali smo kmetje

Na 16 hektarjih njiv in travnikov, ki so raztrošeni na gričevnatem svetu okrog vasice Kog v Prlekiji, se Pukšičevi ukvarjajo s pridelavo zelenjave in vlaganjem le-te za ozimnico, ki jo tržijo in prodajajo pod blagovno znamko Moja biodežela. So ena redkih slovenskih kmetij, ki deluje brez posrednikov, kot so zadruge, tržnice ali trgovine, in ima opraviti zgolj s svojimi kupci, ki vloženo zelenjavo naročijo in plačajo, še preden sploh zraste na njivah, ves blagovni promet pa poteka izključno po spletu.