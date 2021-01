Precej sprememb se je v slovenski atletiki zgodilo na prvi seji upravnega odbora novega in starega predsednika Romana Dobnikarja. Kot je bilo čutiti v medsebojni komunikaciji v zadnjih mesecih, je prišlo do spremembe na čelu slovenske atletske stroke. Funkcije v naslednjem mandatu ne bo več opravljal Vladimir Kevo, nekdanji trener Primoža Kozmusa, temveč je Dobnikar mesto prvega moža zaupal Albertu Šobi, ki se je v atletskem svetu najbolj uveljavil kot trener slovenskega rekorderja na 100 in 200 m Matica Osovnikarja. Šoba bo imel tudi svojega namestnika, nekdanjega skakalca v daljino Gregorja Cankarja. Direktor Atletske zveze Slovenije ostaja Nejc Jeraša, ki ima mandat do januarja 2025.

Poleg Šobe in Cankarja bodo v strokovnem svetu atletske zveze še štirje nacionalni trenerji, in sicer Matija Šestak (sprinti in ovire), Boštjan Fridrih (skoki in mnogoboj), Branko Škof (teki na srednje in dolge proge) in Lovrenc Umek (meti), ob njih tudi nekdanji rekorder v metu diska Igor Primc, predsednik združenja atletskih trenerjev Uroš Verhovnik, član sveta atletov Slovenije Matija Kranjc ter predsednik kluba Ptuj Aldo Ino Ilešič.

Dobnikarjevega sestavljanja vrha atletske piramide, ki mu je bilo zaupano po prepričljivi zmagi v prvem krogu volitev novembra lani, ko je premagal Boštjana Klemenčiča, Petra Kukovico in Stojana Nikolića, še ni bilo konec. Na njegov predlog je upravni odbor potrdil tudi dva podpredsednika, dosedanjega člana upravnega odbora Primoža Feguša in predsednika kluba Poljane Maribor Ladislava Mesariča.

»Tekmovalni koledar za letošnje leto je bil prav tako potrjen. Na pobudo trenerjev in klubov smo pred državnim dvoranskim prvenstvom 13. in 14. februarja v pokriti dvorani z 200-metrsko stezo v Češči vasi dodali dve kvalifikacijski zimski tekmovanji. Prvo bo 30. in 31. januarja potekalo v Novem mestu, tam bo teden dni pozneje sledilo drugo. To smo storili, da bi vključili več tekmovalcev v dvoranski tekmovalni sistem, ki je, kot vemo, zaradi pandemije novega koronavirusa zelo omejen. Nacionalni inštitut za javno zdravje je že dal odobritev za omenjeni tekmovanji,« je po seji pojasnil Roman Dobnikar.

Tehnično tekmovalno komisijo bo še naprej vodil Andrej Udovč, člana komisije Jela Ambrožiča pa je zamenjal Andrej Jeriček, ki bo tudi svetovalec predsednika Dobnikarja pri infrastrukturnih projektih. Aljaž Požes bo nadaljeval vodenje komisije za boj proti dopingu, Janez Aljančič, častni član Evropske atletske zveze, pa bo svetovalec predsednika AZS pri povezavah z mednarodnimi institucijami.