Nedavno je Luka Mesec izjavil, da so se poslanci DeSUS in SMC prodali za 15 plač. Zanimivo je, da jim ta cena iz meseca v mesec pada.

Kot se je pokazalo, je zelo velika napaka, če človeka podceniš. Tako napako je storil minister Hojs. Policistom je dodelil kar občutne dodatke za delo v krizi. Da jih je podcenil, kaže napovedana stavka. Kar je razumljivo, saj za tako majhen denar ne bodo pretepali beguncev in gnjavili državljank in državljanov. Hojsa je to tako razjezilo, da je objavil poimenski seznam policistov, vključno z njihovimi plačami. Sedaj tudi mi vemo, s kakšnimi zneski jih je podcenil.

Ko so se v času prve Janševe vlade pojavili tajkuni, jih je pravosodni sistem pod okriljem konkurenčnih vlad zaznal in jih nekaj tudi obsodil. Večinoma na pet let zapora, nekateri v zadnjem času pa so deležni vikend zapora. Kar zadeva ceno, so za večdesetmilijonske škode dobili enako kazen kot tisti, ki so z goljufijami pri tehničnih pregledih ali avtošolah povzročili več kot tisočkrat manjšo škodo. Torej, Bavčar, Šrot, Tovšakova in njim podobni so vredni več kot tisočkrat več kot običajni lumpi. Sporočilo je kot na dlani: če ne znaš krasti, nisi naš, in več ko kradeš, več si vreden.

Državni sekretarji à la Mahnič, Gorenak in njim podobni imajo tudi svojo ceno. To je višina njihove plače. Predsednik vlade pa ni storil Hojsove napake, saj jim je takoj na začetku izdatno povišal njihovo plačo. Kar pa zadeva ceno predsednikov vlade in države, ministrov, je ta neprecenljiva. Taka je tudi škoda, ki jo delajo domovini.

Ko sem že razmišljal o tem, sem ugotovil, da imajo tudi živali svojo ceno. In pri tem ne mislim na plemenite žrebce, ki na konjerejskem trgu dosegajo vrtoglave zneske. Tudi ne o cenah psov z odličnimi, tako rekoč arijskimi rodovniki. Vse to je drobiž v primerjavi z mački. Tu mislim na govorečega Toma Sama in Ize Login. Prodala sta ga Kitajcem za več kot šeststo milijonov evrov. Dvakrat manj so Kitajci plačali za Gorenje.

Doma imamo mačka in muco. Vneto iščem literaturo, kako naučiti mačke govoriti. Ali ima kdo od bralcev idejo ali znanje, kako se tega lotiti?

Zdravko Petrič Kostanjevica na Krki