O tožbi upokojenega brigadirja Antona Krkoviča zoper nekdanjega vodjo obveščevalnega oddelka za ministrstvu za obrambo Antona Peinkiherja bo ljubljansko okrožno sodišče moralo odločiti še enkrat. Višji sodniki so namreč razveljavili predlansko sodbo, da mora Peinkiher zaradi svojih trditev v medijih plačati Krkoviču 7250 evrov odškodnine. Svoje izjave bi moral tudi javno preklicati in se opravičiti.

Krkovič je tožbo vložil zaradi več Peinkiherjevih zapisov v Dnevniku, Delu, na portalu MMC RTV in v drugih medijih. Krkoviča je obtoževal nesposobnosti in kaznivih dejanj, organizirane prodaje orožja, ovajanja nedolžnih ljudi in mu očital nepotrebno sestrelitev helikopterja med osamosvojitveno vojno.

Krkovič trdi, da gre za neresnične, žaljive in zaničljive trditve, zaradi katerih je bil porušen njegov duševni mir ter oblatena njegova čast in dobro ime. Zato je zahteval 20.000 evrov odškodnine ter preklic trditev in opravičilo, ki bi morala biti objavljena v omenjenih medijih.

Ljubljansko okrožno sodišče je na prvem sojenju ocenilo, da Peinkiher ni dokazal resničnosti svojih trditev oziroma ni dokazal, da je imel zadostno podlago verjeti v njihovo resničnost. Prav tako naj ne bi dokazal, da izražena mnenja oziroma vrednostne sodbe vendarle imajo nekaj podlage v dejstvih. Zato Peinkiherjeve trditve kažejo na žaljiv namen in so imele le namen poniževanja oziroma sramotenja tožnika, je bilo zapisano v obrazložitvi sodbe. Krkoviču naj bi s tem nastala škoda, ki so jo ocenili na 7250 evrov (plus zamudne obresti). Povrniti bi moral tudi tožnikove pravdne stroške, preklicati izjave in se opravičiti.

Peinkiher s takšno odločitvijo seveda ni bil zadovoljen. Pritožil se je na višje sodišče, ki je pritožbi ugodilo. Sodbo je razveljavilo in primer vrnilo prvostopenjskemu sodišču v novo sojenje. mfr