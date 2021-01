Evropska unija je bila lani najglasnejša zagovornica omogočanja enakopravnega dostopa do cepiva manj razvitim državam. V globalni iniciativi Covax (za dostop do cepiva proti covidu-19) se je tudi EU obvezala, da bo sofinancirala cepiva za 20 odstotkov prebivalstva držav, ki ga same ne bodo zmogle kupiti za vse. Evropska komisija je v sklad za nakup cepiv nakazala že 97 milijonov evrov. S skupno 350 milijoni evrov nacionalnih nakazil pa v skladu sodeluje še osem članic EU. Iz tega sklada naj bi del cepiv dobile tudi balkanske države. Toda čeprav je evropska komisija zanje konec decembra zagotovila še dodatnih 70 milijonov evrov za nakup cepiv proti covidu-19, cepilnih vial, kupljenih z evropskim denarjem, še ne gre pričakovati kmalu. Podobno kot lani ob začetku pandemije se zahodni Balkan tako počuti pozabljenega od Evropske unije. Države morajo za cepiva same v pogajanja s proizvajalci. Nekaterim to povzroča več težav, drugim manj.

Prvi v Evropi s kitajskim cepivom Srbija ima med vsemi državami zahodnega Balkana najmanj težav z zagotavljanjem cepiva zase, saj je že zgodaj stopila v pogajanja z različnimi proizvajalci in državami. Cepljenje v Srbiji se je začelo proti koncu decembra, doslej pa so od različnih proizvajalcev prejeli 1,4 milijona odmerkov cepiva. Manjše število so jih dobili od Pfizer/BioNTecha. Dobili so tudi rusko cepivo sputnik, ki so ga naročili kar dva milijona odmerkov. Pred dnevi pa je Srbija postala prva država v Evropi, ki je dobila kitajsko cepivo proizvajalca Sinofarm, zaradi česar se je kitajskemu predsedniku Xi Jinpingu zahvalil predsednik Aleksandar Vučić. Srbija se z EU dogovarja še za dobavo dobrih 400.000 odmerkov cepiva proizvajalca AstraZenece.

Albanski premier kritičen do EU Albanija je začela cepljenje minuli teden s prvo dogovorjeno pošiljko cepiva Pfizerja, s katerim so sklenili dogovor o dobavi 500.000 odmerkov. Premier Edi Rama je konec decembra odpotoval v ZDA, da bi se sam dogovoril o dobavi cepiva, potem ko je postalo jasno, da dobrih 900.000 odmerkov cepiva iz sistema Covax Albanija ne more pričakovati kmalu. »Covax bo nekega dne funkcioniral. Toda nihče ne ve, kdaj bo to,« je dejal Rama in se ostro obregnil ob EU, češ da pri načinu razdeljevanja cepiv misli zgolj nase.

V BiH zmeda in še niti enega odmerka Največje težave se pojavljajo v BiH, ki nima državnega ministrstva za zdravje, saj je ta resor v pristojnosti vsake entitete zase (Federacije BiH in Republike Srbske), distrikta Brčko oziroma desetih kantonov. BiH krepko zaostaja za sosedami, saj tja ni prispel še niti en odmerek cepiva. Cepljenje se v vseh delih države gotovo ne bo začelo hkrati, zaradi zmede pri nabavi pa tudi ne bodo uporabljali enakih cepiv. Prek sistema Covax sta cepivo naročili tako Federacija BiH (800.000 odmerkov) kot Republika Srbska (400.000 odmerkov). V Republiki Srbski upajo, da bodo konec februarja začeli cepiti ljudi z naročenim ruskim cepivom sputnik, vendar to ni gotovo. Še manj o začetku cepljenja vedo v Federaciji BiH. Oblasti v Sarajevu so prek ministrstva za civilne zadeve v stiku s proizvajalcema Pfizer in Moderna, tudi EU so pozvale, naj pospeši dostavo cepiva za BiH. O veliki zmedi zaradi državne ureditve priča tudi pobuda zdravniških sindikatov Federacije BiH, da bi se za čimprejšnjo dobavo cepiv s proizvajalci neposredno pogajali kar kantoni.

Solidarnost za Makedonijo Tudi v Črni gori še ne vedo, kdaj se bo začelo cepljenje. Oblasti se o dobavi cepiva poleg sistema Covax dogovarjajo še z Rusijo in Kitajsko. Cepljenje hočejo začeti konec januarja ali v začetku februarja, cepiva, ki bi prispela v državo, pa naj bi imela ustrezen evropski certifikat, ki pa ga sputnik in Sinofarmovo cepivo še nimata. Da solidarnost med zahodnobalkanskimi državami vendarle obstaja, se je pokazalo na primeru Severne Makedonije. Tam se cepljenje še ni začelo, se je pa vlada odločila, da bo obvezno, in za nakup cepiv pri različnih proizvajalcih namenila dobrih šest milijonov evrov. Srbija bo svoji sosedi podarila 8000 odmerkov cepiva, pa tudi Bolgarija, ki sicer blokira začetek pristopnih pogajanj Severne Makedonsko z EU, bo del vsake dostavljene pošiljke cepiv donirala Skopju.