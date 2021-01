Migranti v centru za tujce med zdravili, osamitvijo, požari in poškodbami

V centru za tujce so novo leto začeli z dvema požaroma in policijsko obravnavo osemnajstletnega migranta na stranišču, kjer ni nadzornih kamer. V urgentnem postopku je posredovalo upravno sodišče in ga izpustilo iz samice. Zagovorniki migrantov zahtevajo, da se “sramotno taborišče” ukine.