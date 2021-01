V Pliberku so premazali ime kraja, v Škocjanu v Podjuni pa so počrnili slovensko ime naselja Bukovje. Preiskava še poteka, poroča APA.

Slovenski spored ORF na svoji spletni strani piše, da so neznani storilci v noči s sobote na nedeljo pomazali dve dvojezični krajevni tabli z napisom Pliberk pri Drveši vasi in Libučah.

Jaklitscheva je v odzivu sporočila, da z žalostjo sprejema vest o mazaških akcijah na avstrijskem Koroškem in takšna dejanja ostro obsoja. Od storilcev nečastnega dejanja pričakuje priznanje in javno opravičilo, od avstrijskih oblasti pa obsodbo dejanja ter odkritje in uradni pregon storilcev, so sporočili iz urada.

Ob tem je ministrica še spomnila, da so dvojezični krajevni napisi manjšinska pravica, ki je slovenski manjšini koroških Slovencev zagotovljena že v avstrijski državni pogodbi. Izrazila je tudi upanje, da bo letošnja 10. obletnica dogovora o 163 dvojezičnih krajevnih napisih na avstrijskem Koroškem priložnost, da še dodatni kraji na avstrijskem Koroškem dobijo dvojezični krajevni napis ter tako postane tudi javno vidno, da so koroški Slovenci v teh krajih enakopraven del avstrijske družbe.

Mazaško akcijo je danes obsodil tudi predsednik Skupnosti koroških Slovencev (SKS) Bernard Sadovnik. 2Dvojezični napisi izražajo našo skupno kulturno in jezikovno dediščino in živeto dvojezičnost. Ne smemo dopuščati, da bo takšen vandalizem ogrožal to našo skupno dediščino in ohranjevanje tega,« je pozval župan Globasnice Sadovnik.