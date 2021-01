Z novim koronavirusom je okužen tudi direktor Sove Janez Stušek, ki se je v petek udeležil seje komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), na kateri je bil skupaj z devetimi poslanci. Ti so morali nato na testiranje. Na izid testa čaka tudi predsednik Knovs Matjaž Nemec, je sporočil na Twitterju.

Članom Knovs bo sicer testiranje tako s PCR testom kot tudi hitrim testom omogočil DZ. Pričakovati je, da bodo testiranje opravili tudi drugi člani poslanske skupine SD.

Do zdaj so bili s koronavirusom okuženi tudi ministri Andrej Vizjak, Anže Logar in Vasko Simoniti ter poslanci Danijel Krivec, Primož Siter, Soniboj Knežak, Gregor Židan, Tadeja Šuštar, Karmen Furman in Eva Irgl. Okužbo so med drugim potrdili tudi pri mariborskem županu Saši Arsenoviču.