Aleksandra Pivec o tem, da je sposobna sestaviti ekipo za vodenje vlade

»Ko mene kdo vpraša, če bi sama kdaj v prihodnosti bila pripravljena prevzeti vodenje vlade, vedno odgovorim, da o tem odločajo volivci in volivke. Če bi volivci moji stranki zaupali toliko mandatov, sem prepričana, da smo sposobni sestaviti ekipo, ki bi lahko prevzela to vodenje in odgovornost, da Slovenijo znova povežemo.«