Lee je po navedbah sodišča »aktivno zagotavljal podkupnine in od predsednice implicitno zahteval, da s svojo močjo pomaga pri gladkem prenosu nasledstva« na čelu konglomerata. »Obžalovanja vredno je, da je Samusung, vodilno korejsko podjetje in ponosen globalni inovator, vedno znova vpleten v zločine, ko pride do zamenjave politične oblasti,« je po navedbah AFP zapisalo sodišče.

Leeja je obsodilo na dve leti in pol zapora ter tako sklenilo ponovno sojenje, zadnji korak v dolgotrajnem sodnem procesu, ki je leta obremenjevalo Samsung. Leeja so s sodišča nemudoma odpeljali v zapor.

Lee je bil nekaj let dejansko na čelu celotne skupine Samsung, potem ko je njegovega očeta srčni infarkt prikoval na posteljo, preden je oktobra lani umrl.

Strokovnjaki ocenjujejo, da bo obsodba povzročila vakuum pri vodenju skupine, kar bi lahko oviralo sprejemanje odločitev in prihodnje velike investicije. »Gre za resnično velik udarec in veliko krizo za Samsung,« je ocenil profesor na univerzi Sejong University Kim Dae-jong.

Skupina Samsung je po ugotovitvah plačala na milijone dolarjev Choi Soon-sil, ki je bila zaupnica predsednice Park, in sicer za vladne ugodnosti, med katerimi naj bi bilo tudi zagotovilo gladkega prenosa vodenja skupine, potem ko je zbolel Leejev oče.

Lee je bil sprva, leta 2017 po odstopu Parkove, obsojen na pet let zapora. Leto kasneje je odkorakal na prostost, potem ko je pritožbeno sodišče zavrglo večino obtožb o podkupovanju in mu izreklo pogojno kazen, je pa vrhovno sodišče nato zahtevalo ponovno sojenje.

Maja lani se je Lee javno opravičil za neprimerno ravnanje podjetja, vključno z načrtom za prevzem vodenja konglomerata. Obljubil je, da njegovi otroci ne bodo zasedli vodilnih položajev v podjetju.

Tako Leejev oče Lee Kun-hee kot stari oče, ustanovitelj Samsunga Lee Byung-chull, sta sama večkrat prišla v navzkriž z zakonom, a sama nikoli nista končala za zapahi. V preteklosti so korejski predsedniki vodje južnokorejskih koglomeratov, ki so bili obsojeni zaradi izogibanja plačevanja davkov ali podkupnine, zaradi njihove vloge v gospodarskem sistemu pomilostili.

V korejskem združenju industrije so se na Leejevo obsodbo odzvali z izjavo, v kateri so navedli, da bi lahko imela odločitev sodišča glede na Samsungov delež v korejskem gospodarstvu in njegov status globalnega podjetja negativen učinek na celotno korejsko gospodarstvo. Dodali so, da je Lee v času krize s koronavirusom pomagal vzdrževati korejsko gospodarstvo z investicijami in ustvarjanjem delovnih mest.

Samsung je daleč največji od konglomeratov v družinski lasti v Južni Koreji, njegov skupni letni prihodek predstavlja petino bruto domačega proizvoda 12. največjega gospodarstva na svetu.