36-letni Aditya Singh je iz Los Angelesa v Chicago priletel 19. oktobra 2020 in letališča O'Hare od takrat ni zapustil, je v nedeljo dejal ameriški državni tožilec. Singha, ki do sedaj ni imel kriminalne kartoteke, so namreč obtožili posega na območje z omejitvami gibanja in tatvine, navaja Chicago Tribune.

Singha je policija prejela v soboto dopoldan, ko sta dva uslužbenca letalske družbe United Airlines od 36-letnika zahtevala, da jima pokaže ustrezno izkaznico za zadrževanje na omejenem območju letališča. Singh jima je pokazal ukradeno izkaznico, ki jo je ob prihodu na letališče ukradel enemu od uslužbencev na letališču. Ta jo je po nekaj dneh prijavil za izgubljeno. Uslužbenca United Airlinesa sta jo prepoznala in takoj poklicala policijo, ki je prevaranta nato aretirala po skoraj treh mescih življenja na letališču. Pomočnica državnega tožilca je kasneje sodnici zatrdila, da je Singh identifikacijsko kartico našel, za življenje na letališču pa se je odločil, ker ga je bilo strah novega koronavirusa in se ni upal vrniti domov.