FBI skrbi nevarnost napada na Bidna ali inavguracijo s strani katerega od vojakov ali policistov, saj so bili med napadalci na kongres tudi nekdanji in sedanji vojaki ter policisti. Varnostna preverjanja policistov in vojakov so sicer tradicionalna vse od terorističnih napadov na ZDA 11. septembra 2001, vendar so doslej bolj iskali ljudi prežete s skrajno islamistično ideologijo kot domače skrajneže.

Vojaški poveljniki so dobili navodila, naj posebej pazijo na znamenja, da bi lahko kateri od njihovih vojakov ogrožal varnost udeležencev inavguracije. V odkrivanju morebitnih skrajnežev med njihovimi soborci urijo tudi enote nacionalne garde, ki prihajajo iz različnih zveznih držav.

25.000 nacionalnih gardistov, ki bodo varovali letošnjo inavguracijo, je dvakrat več, kot so jih običajno napotili za varovanje slovesnosti ob zaprisegi novega predsednika države.

Za varnost na sredini inavguraciji je na prvem mestu zadolžena tajna služba ZDA, potem so tu še razne policijske agencije, kot so kongresna policija, policija prestolnice Washington in policija za nacionalne parke, in seveda FBI.

Varnostno tveganje je letos večje, ker je odhajajočemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu uspelo prepričati veliko svojih privržencev, da so mu ukradli volilno zmago ter da demokrati z Bidnom »kradejo« državo. Veliko Američanov je tudi prepričal, da so demokrati le tolpa anarhistov in socialistov, ki želijo uničiti kapitalizem in ameriški način življenja.

Skupine od zunaj ali posamezniki bodo na dan inavguracije težko ogrožali Bidna in druge, saj bo dostop do slovesnosti omejen. Zaprt bo tudi celotni travnik National Mall, kjer so se doslej ob inavguracijah zbirale množice podpornikov in protestnikov. Policisti bodo posebej pozorni na podpornike sedanjega predsednika ZDA, kar je za ZDA nekaj nepojmljivega.