Dončić je bil na dobri poti do novega rekordnega izkupička po številu doseženih točk, saj jih je do polčasa zbral natanko 30. To se je zgodilo drugič v njegovi karieri (33 točk proti Golden State Warriors).

V drugem polčasu se je 21-letniku pri metu ustavilo, razigral pa je soigralce in že v tretji četrtini prišel do 29. trojnega dvojčka v karieri, s čimer je presegel Michaela Jordana in se na 15. mestu izenačil z Grantom Hillom.

Vseeno oslabljeni Dallas, manjkalo je šest standardnih košarkarjev, nikakor ni mogel ujeti Chicaga, ki je zadnji četrtino začel s plus 14, na koncu pa tekmo dobil za 16. Največjo razliko je naredila klop Chicaga, ki je dosegla 61 točk, Dallasova pa le 22. Telički so tako zabeležili šesti poraz na 12 tekmah.

Dončić je na koncu iz igre zadel 13 od 30 metov (prosti meti 4/6), zadel je šest trojk iz 11 poskusov. V statistiko je vpisal še dve ukradeni in štiri izgubljene žoge v 37:30 minute igre. Ob Dončiću je bil drugi najboljši strelec domačih Kristaps Porzingis z 20 točkami, pri gostih pa jih je 29 dosegel Lauri Markkanen.

Na prvi večerni tekmi so New York Knicks zanesljivo s 105:75 premagali oslabljene košarkarje Boston Celtics.